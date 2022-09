Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Unfallflucht nach Beschädigungen an Tankstelle.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag (28. - 30.08.2022) beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug eine Zapfpistole und -säule an einer Selbstbedienungs-Tankstelle an der Bundesstraße 27 in Humfeld. Wie genau der Schaden in Höhe von 7000 Euro verursacht wurde, steht noch nicht fest. Vermutlich ließ der oder die Unbekannte den Tankschlauch im Fahrzeug stecken und fuhr so vom Tankstellen-Gelände. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell