POL-LIP: Oerlinghausen. Nach Verkehrsunfall geflüchtet.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend (31.08.2022) wurde die Polizei zu einer Streitigkeit an einer Gaststätte in der Krummen Straße gerufen. Dort waren ein augenscheinlich alkoholisierter 24-jähriger Gast und zwei Mitarbeiter des Lokals (28 und 50 Jahre, beide aus Detmold) gegen 20.45 Uhr in Streit geraten, in dessen Folge es zu einer Körperverletzung gekommen war. ...

