POL-LIP: Lemgo. E-Scooter von Schulgelände gestohlen.

In der Kleiststraße klauten bislang Unbekannte am Mittwoch (31.08.2022) einen E-Scooter vom Gelände einer Schule. Der 14-jährige Besitzer hatte den Scooter dort zwischen 9.15 und 14.50 Uhr in einem "Fahrradkäfig" verschlossen abgestellt. Es handelt sich bei dem Diebesgut um ein Modell der Marke "Xiaomi" im Wert von rund 500 Euro. Wer in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte mit Hinweise an das Kriminalkommissariat 2, Telefon: 05231 6090.

