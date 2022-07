POL-BI: Diebstahl aus Firmenfahrzeug während des Entladens

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Senne- Polizisten fassten am Dienstag, 12.07.2022, einen Täter, der sich mit einem gestohlenen Handy auf der Flucht befand. Nachdem Polizisten gegen 01:15 Uhr den Hinweis auf einen flüchtenden Handy-Dieb erhalten hatten, erkannten die Beamten in der Klashofstraße einen Mann mit einem Handy in der Hand, auf den die Beschreibung zutraf und stoppten ihn. Die zwei Verfolger des Mannes gaben ...

