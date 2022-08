Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. 9-jähriges Kind auf dem Rad angefahren.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße wurde am Dienstagabend (30.08.2022) ein Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 34-Jährige aus Bad Salzuflen kam gegen 19 Uhr mit ihrem Daimler Chrysler von der Lemgoer Straße und wollte auf einen Parkplatz fahren. In Höhe einer Einfahrt zu den Parkplätzen kollidierte sie mit einem 9-Jährigen aus Bad Salzuflen, der mit seinem Fahrrad aus der Einfahrt fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge auf die Straße. Ein Krankenwagen brachte ihn zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. An Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zeugenhinweise zum Unfall nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell