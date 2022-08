Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Vom Unfallort geflüchtet und anschließend gestellt.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Lemgoer Straße/Triftenstraße ereignete sich am Dienstagmorgen (30.08.2022) ein Verkehrsunfall, bei dem die Verursacherin flüchtete. Gegen 9.45 Uhr war ein 58-Jähriger aus Lage mit seinem Kleinkraftrad auf der Flurstraße in Richtung Lemgoer Straße unterwegs. Als er die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, missachtete eine 47-Jährige aus Bad Oeynhausen seine Vorfahrt. Diese fuhr mit ihrem BMW auf der Triftenstraße in Richtung Lemgoer Straße. Beim Versuch der BMW-Fahrerin auszuweichen, stürzte der Lagenser und wurde leicht verletzt. Ohne zu halten und dem Verunfallten zu helfen, flüchtete die Frau in Richtung Bad Salzuflen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Fahrerin wenig später in der Schötmarschen Straße gestellt und zur Verantwortung gezogen werden. Die 47-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

