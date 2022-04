Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Seit über 53 Jahren Gewerkschaftsarbeit und Kriminalpolitik gezielt aus der Kriminalpolizei für die Kriminalpolizei

Karlsruhe (ots)

16. Landesdelegiertentag des Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Baden-Württemberg, am 25./26. April 2022 in Karlsruhe.

Der Landesvorsitzende Steffen Mayer wurde am 25.04.2022 einstimmig durch die Delegierten im Amt bestätigt. "Die Zukunftsoffensive Kriminalpolizei, wie sie die grün-schwarze Landesregierung erneut im aktuellen Koalitionsvertrag beschlossen hat, ist für uns ein Herzensanliegen. Wir warten immer noch auf ein Konzept, das die umfangreichen Herausforderungen der Kripo gebührend berücksichtigt.", so der alte und neue Landesvorsitzende Mayer im Rahmen der Tagung.

Zunehmende Querschnittsaufgaben für die gesamte Polizei wie Finanzermittlungen oder die Untersuchung digitaler Spurenträger binden immer mehr Kräfte der Kriminalpolizei. Personelle Ausgleiche finden dabei oftmals nicht statt. Rauschgiftermittlungen mit Sicherstellungen im zwei- oder dreistelligen Kilobereich, Ermittlungen gegen die Organisierte Kriminalität beispielsweise in Encrochat-Verfahren, die politisch motivierte Kriminalität mit allen ihren Facetten oder Cybercrime sind Aufgabenfelder, bei denen wir weder in der Quantität noch in der Qualität unserer Ermittlungen nachlassen können. Der Druck auf die Kripo ist größer denn je und die Einstellungsoffensive erreicht die Kriminalpolizei leider zuletzt. Baden-Württemberg ist in Sachen Polizeidichte weiterhin das Schlusslicht der Bundesländer. Wir fordern für die Kriminalpolizei zukunftsweisende Entscheidungen in den Bereichen Personal, Technik und Ausstattung sowie Wertschätzung für unsere tägliche Arbeit, damit Baden-Württemberg eines der sichersten Länder in Deutschland bleibt.

Dazu kommen neue Themen wie Hass und Hetze. Durch die Regelungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes erwarten wir rund 17.500 zusätzliche Ermittlungsverfahren in Baden-Württemberg. Über die amerikanische Organisation NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) erreichen das Land Baden-Württemberg über das Bundeskriminalamt tausende zusätzliche Anzeigen wegen der Verbreitung von Kinderpornographie - und dahinter steckt in jedem Fall ein sexuell missbrauchtes Kind.

Der BDK Baden-Württemberg hat sich in seinem 16. Landesdelegiertentag deswegen das Ziel gesetzt, neben aktuellen Themen seine umfangreichen Vorschläge für eine echte Zukunftsoffensive Kriminalpolizei weiter voranzutreiben.

Original-Content von: Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), übermittelt durch news aktuell