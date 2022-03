Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: 19. Landesdelegiertentag BDK Bayern

Bad Staffelstein (ots)

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter Bayern (BDK) traf sich am 22.03.2022 und 23.03.2022 im Kloster Banz bei Bad Staffelstein zu seinem 19. Landesdelegiertentag. Der BDK ist der einzige Berufsverband der Kriminalpolizei in Deutschland. Bei dieser Veranstaltung wurde der Landesvorstand neu gewählt.

Als alter und neuer Landesvorsitzender wurde Robert Krieger (Oberbayern) bestätigt. Als Stellvertreter wurden Jürgen Schneider (Oberfranken), Johann Bielmeier (München), Andreas Pfeifer (Bayerisches Landeskriminalamt), Frank Häublein (Mittelfranken) und Roland Spindler (Schwaben) gewählt. Alle Kandidaten wurden mit überwältigender Mehrheit in ihrem Amt bestätigt oder neu gewählt. Nicht mehr angetreten sind der bisherige stellvertretende Landesvorsitzende Udo Reller (Bayerisches Landeskriminalamt) und die ehemalige stellvertretende Bundes- und Landesvorsitzende Alexandra Blochum (München).

Während des Landesdelegiertentages wurden neben der Verabschiedung einer neuen Satzung diverse kriminalpolitische Themen diskutiert. Am frühen Abend wurde unter Beteiligung fast aller bayerischen Polizeipräsidenten und des Landespolizeipräsidenten Herrn Michael Schwald ein Workshop zum Thema Polizei 2025 - Bleibt die Kripo auf der Strecke? unter Moderation von Jan Degebrodt (LKA) abgehalten. Die Teilnehmer bekannten sich zu einer starken Kriminalpolizei, legten aber auch die komplexen Rahmenbedingungen dar, unter der moderne Kriminalitätsbekämpfung heute stattfinden muss. Insgesamt entstand eine lebhafte Diskussion, deren Inhalte auch die Themen des anschließenden Festabends prägten.

Die Versammlung begrüßte den neuen Staatssekretär im Bayerischen Innenministerium, Herrn Sandro Kirchner, der in Vertretung von Staatsminister Herrmann teilnahm und sein Interesse an den Themen des BDK bekräftigte. Einen festlichen Höhepunkt bildete die Verleihung der Ehrenkriminalmarke an Richard Bender und Alexander Heindl von der Vereinigung Kriminaldienst Österreich (VKÖ).

Original-Content von: Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), übermittelt durch news aktuell