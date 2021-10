Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfälle am "Bielefelder Berg" Richtung Hannover

Bielefeld (ots)

(Ku) BAB A2 Richtung Hannover, zwei Unfälle am Bielefelder Berg mit leichtverletzten Personen und Stau Am 28.10.2021 ereigneten sich vermutlich aufgrund hohen Verkehrsaufkommens zwei Unfälle. Der erste Unfall in Richtung Hannover ereignete sich gegen 16:20 Uhr. Auf dem linken der drei Fahrspuren ereignete sich ein Auffahrunfall mit Sachschaden. Ein PKW aus Paderborn wurde hierbei so stark beschädigt, dass das Fahrzeug durch einen nahegelegenen Abschlepper von der Autobahn abgeschleppt werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden, infolge hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu drei Kilometern bis zum Kreuz Bielefeld zurück. Die Fahrbahn konnte gegen 17:20 Uhr wieder komplett frei gegeben werden. Ein weiterer Unfall wurde gegen 17:35 Uhr gemeldet. Auch hier dürfte erhöhtes Verkehrsaufkommen mit ursächlich sein. Auf dem linken Fahrstreifen staute sich der Verkehr und ein in Richtung Hannover fahrender Fahrzeugführer sah sich veranlasst stark zu bremsen. Bei dem Versuch nach rechts auszuweichen kam es zum Kontakt mit einem in gleicher Richtung fahrenden LKW auf dem mittleren Fahrstreifen. Drei weitere Fahrzeuge kollidierten mit den verunfallten Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Fahrzeuge aus Minden, Kleve, Lippe und Herford mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich in der Spitze auf bis zu sechs Kilometer an. Um 19:15 Uhr wurde der Verkehr wieder frei gegeben. Die Schadenssumme kann aktuell noch nicht genau beziffert werden.

