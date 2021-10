Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Pfefferspray Wertsachen und Schuhe geraubt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Mittwoch, 27.10.2021, erschien ein Bielefelder auf der Polizeiwache am Kesselbrink und gab an, dass ihn kurz zuvor mehrere Personen überfallen und dabei ein Pfefferspray benutzt hätten.

Der 33-Jährige befand sich gegen 01:15 Uhr auf dem Heimweg, als ihn mehrere Personen auf dem Kesselbrink ansprachen und bedrängten. Plötzlich besprühte ihn jemand mit einem Pfefferspray. Während ihn die Angreifer schlugen und traten, wurden ihm sein grauer Rucksack, sein Handy der Marke Oneplus, sein Portemonnaie mit Bargeld und sogar seine Schuhe abgenommen. Mit den erbeuteten Gegenständen verschwand die Gruppe vom Tatort.

Der 33-Jährige war betrunken und konnte sich zunächst an nur wenige Details zu dem Raub und den Tätern erinnern. So soll es sich bei den Tatverdächtigen um eine Gruppe von etwa acht Personen handeln. Darunter soll ein Mitglied deutsch sein und die anderen sollen ein südländisches Aussehen besitzen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell