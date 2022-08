POL-LIP: Detmold. Raub und anschließender Verkehrsunfall im Bereich Theaterplatz - Wer kann Hinweise geben?

Lippe (ots) - In der Straße "Finkenpforte" rissen Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen (26. - 28.08.2022) einen Mühlstein der Ölmühle am Schloss aus der Wand und legten diesen auf einer benachbarten Wiese ab. Dabei wurde ein Haltewinkel des Mühlrades zerstört, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen am ...

