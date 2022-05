Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Brüggen: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Einbrecher kamen am Tag

Nettetal/Brüggen (ots)

In Schaag auf der Straße Speck brachen am Montag in der Zeit zwischen 09.30 und 12.00 Uhr Unbekannte in ein Haus ein. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein und stahlen Bargeld und Schmuck. In Brüggen auf dem Brombeerweg hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Hauses auf. Der Einbruch ereignete sich zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, die Einbrecher erbeuteten Schmuck. Hinweise in beiden Fällen an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (464)

