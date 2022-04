Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrraddieb bedroht Zeugen und Fahrradbesitzer - 38-Jähriger festgenommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

25.04.2022, 18.55 Uhr

Am Montagabend ging gegen 18.55 Uhr bei der Polizei der Notruf ein, dass an einem Sportstudio in der Heinrich-Heine-Straße ein Unbekannter versucht ein Fahrrad zu entwenden. Zwei Zeugen konnten beobachten, wie der Unbekannte mittels Bolzenschneider sich an dem Fahrradschloss eines Rades zu schaffen machte.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei und anschließend gingen die Zeugen mit dem Besitzer des betroffenen Rades zu dem Fahrradständer, wo der Unbekannte zu Gange war. Als dieser die drei Männer bemerkte flüchtete er zunächst auf das Gelände einer dort befindlichen Schule. Als die Zeugen und der Geschädigte ihm folgten bedrohte er die drei mit einer Schreckschusswaffe.

Danach flüchtete er in Richtung Südkopfcenter, wo er von einer alarmierten Streifenbesatzung angetroffen werden konnte.

Hier wurde der 38-Jährige, der zur Zeit ohne festen Wohnsitz ist vorläufig festgenommen und in seiner unmittelbaren Umgebung konnten die Beamten den Bolzenschneider und die Schreckschusswaffe auffinden.

Der Beschuldigte wurde anschließend zur Dienststelle und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik verbracht.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell