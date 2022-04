PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ungewöhnliches Diebesgut ++ geparkter PKW zerkratzt ++ Kind auf Zebrastreifen angefahren ++

Bad Schwalbach (ots)

++ Ungewöhnliches Diebesgut bei Einbruchsdiebstahl ++ Rheinuferstraße in Lorch, Tatzeitraum: 22.04.2022 20:00 Uhr bis 23.04.2022 10:00 Uhr

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es in Lorch zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Lorcher Gaststätte. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln zweier Türen Zugang zum Verkaufsraum, der Küche sowie dem Geräteraum und entwendeten diverse Utensilien die zum Betrieb der Gaststätte notwendig sind. Hierunter befanden sich unter anderem ein Dönerspieß sowie das dazugehörige elektrische Dönermesser. Neben einem Sachschaden wurden Gegenstände im Wert von circa 750EUR entwendet. Vor Ort wurde von polizeilicher Seite eine umfassende Spurensicherung durchgeführt. Hinweisgeber und Zeugen, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06722 911240 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

++ Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf - ++ Pfarrgasse in Oestrich-Winkel / OT Hallgarten, Tatzeitraum: 20.04.2022 16:00 Uhr bis 23.04.2022 09:45 Uhr

Der Anzeigenerstatter parkte seinen Audi A3 im Tatzeitraum vor seiner Haustür am Straßenrand und musste am Samstagmorgen feststellen, dass sein Pkw von unbekannten Tätern mit insgesamt vier tiefen Kratzern am Fahrzeugheck und der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Sachschaden wird von polizeilicher Seite auf circa 10.000EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06722 911240 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind ++ Freitag, 22.04.22, 18: 50 Uhr, 65232 Taunusstein-Hahn, Busbahnhof

Eine PKW-Fahrerin befährt mit ihrem silbernen Kleinwagen den Kreisel am ZOB. An einem Zebrastreifen überquert ein Mann und kurz nach ihm ein 14jähriges Mädchen aus Taunusstein-Hahn diesen. Die Autofahrerin hält, um dem Mann da Überqueren zu ermöglichen und fährt dann los. Dabei übersieht sie wohl das Mädchen und fährt es an. Die Frau hält auch, fragt das Mädchen nach seinem Namen und seiner Adresse, hinterlässt aber die eigenen Daten nicht. Anschließend fährt sie weiter. Das Mädchen erleidet bei dem Zusammenstoß Prellungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen. Tel.: 06124-70780

