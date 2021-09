Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Betriebsgebäude

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Wochenende am Barbarossaring in einen Betrieb eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume des Unternehmens. In einem Zimmer wurde ein Schrank aufgebrochen und eine darin befindliche Geldkassette geöffnet. Den Inhalt der Kassette nahmen die Täter mit. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Montagmorgen, 6:50 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

