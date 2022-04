PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Leichtkraftrad gestohlen +++ Fahrzeug erheblich zerkratzt +++ Farbe auf Bundesstraße hinterlassen - Verursacher gesucht!

Bad Schwalbach (ots)

1. Leichtkraftrad gestohlen, Eltville am Rhein, Hattenheim, Neustraße, Mittwoch, 20.04.2022, 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend stahlen Diebe von einem Grundstück in Eltville-Hattenheim ein Leichtkraftrad. Gegen 22:00 Uhr stellten die Bewohner eines Wohnhauses in der Neustraße den Diebstahl ihres schwarzen Peugeot Tweet 125 fest, welcher zuvor unter ihrem Carport geparkt stand. An dem etwa 1.500 Euro teuren Zweirad war zuletzt das amtliche Kennzeichen "RÜD-DR 32" angebracht.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Fahrzeug erheblich zerkratzt, Schlangenbad-Georgenborn, Mainstraße, Montag, 11.04.2022, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Bereits vergangene Woche kam es am Montag, dem 11.04.2022 zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug mit hohem Sachschaden. Zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr parkte ein roter Opel Combo Life auf einem Parkplatz in der Mainstraße in Georgenborn. Nachdem der Fahrzeugnutzer nach einer Wanderung zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen rund einen Meter langen Kratzer an der Beifahrertür fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Farbe auf Bundesstraße hinterlassen - Verursacher gesucht! Bundesstraße 260 zwischen Schlangenbad-Wambach bis Holzhausen an der Haide (RLP), Mittwoch, 20.04.2022, 08:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen verursachte eine bislang unbekannte Person eine kilometerlange Farbspur und eine damit verbundene Sachbeschädigung auf der Fahrbahn der B 260. Gegen 08:30 Uhr stellten Autofahrer die frische, weiße Spur auf der Bundesstraße zwischen dem Ortsausgang Schlangenbad-Wambach und Holzhausen an der Haide (Rheinland-Pfalz) fest und informierten die Polizei. Ein Verursacher, oder eine Verursacherin ist bis dato nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Fahrzeug die besagte Farbe auf einer Ladefläche transportiert und diese auf der besagten Strecke verloren haben. Der Sachschaden wird im vierstelligen Bereich beziffert.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Fahrzeug oder dem Verursacher oder der Verursacherin machen können, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell