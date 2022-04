PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++WhatsApp-Betrüger+++Verkehrsunfall mit verletzter Person+++Sachbeschädigung durch Graffiti+++Fahruntüchtige Autofahrer+++Männliche Person mit Schreckschusswaffe+++Verkehrsunfallflucht+++

Bad Schwalbach (ots)

+++ WhatsApp-Betrüger +++

Eltville-Rauenthal, Samstag 16.04.2022

Im Rheingau-Taunus-Kreis kam es zu betrügerischen Kontaktaufnahmen mittels WhatsApp. Eine 70-jährige Eltvillerin wurde um einen vierstelligen Betrag betrogen. Die Betrüger erfragten im Namen des Sohnes der Dame eine Überweisung von einer hohen Geldsumme. Grund hierfür sei eine Notsituation. Das Ganze müsste jedoch über eine neue Mobilfunknummer abgewickelt werden. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies die Eltvillerin zunächst den geforderten Betrag auf das angegebene Konto. Erst als weitere Forderungen in Höhe von ca. 5000 EUR gestellt wurden, wurde die Dame stutzig und bemerkte, dass sie Opfer von Betrügern geworden ist. Die Polizei rät eindringlich: Reagieren Sie nicht auf Geldforderungen per Telefon, WhatsApp oder per Mail. Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

+++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person +++

L3031 zwischen Aarbergen - Daisbach und Aarbergen - Panrod Samstag, 16.04.2022, 17.56 Uhr

Ein 30-jährige Krad - Fahrer befuhr die L3031 aus Aarbergen - Daisbach in Fahrtrichtung Aarbergen - Panrod. In einer Linkskurve geriet die Fahrer mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Durch den Sturz wurde die Fahrer schwer verletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Limburger Krankenhaus verbracht. Bei dem Krad entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

+++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++

Idstein, Maximilianstraße

Zwischen Freitag, 15.04.2022 19:00 Uhr und Samstag 16.04.2022 10:00 Uhr

Durch eine unbekannte Person wurde eine Fensterscheibe eines Geschäftes mit roter Farbe beschmiert. Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0.

+++ Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss +++

Geisenheim, Freitag, 15.04.22, 22:25 Uhr

Einer Streife der Polizeistation Rüdesheim bemerkte in der Rüdesheimer Straße einen Volvo mit auffälliger Fahrweise. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, nicht nur merklich unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum bestanden. Bei dem 20 - jährigen Rüdesheimer Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

+++ Autofahrer unter Alkoholeinfluss +++

Geisenheim, Samstag, 16.04.22, 17:25 Uhr

Aufgrund eines Hinweises einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte ein 52-jähriger Geisenheimer kurz vor seiner Wohnanschrift angehalten und kontrolliert werden. Der Zeugin war zuvor aufgefallen, dass der Mann mit seinem Mercedes zwischen Marienthal und Johannisberg mehrfach starke Schlangenlinien fuhr und hierzu fast die gesamte Fahrbahnbreite benötigte. Grund hierfür war offensichtlich die starke Alkoholisierung des Fahrers. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

+++ Männliche Person mit Schreckschusswaffe +++

Geisenheim, Sonntag, 17.04.22, 04:30 Uhr

Einer aufmerksamen Zeugin fiel eine männliche Person auf, die in der Innenstadt in Geisenheim ziellos mit einer Waffe in der Hand umherlief. Durch die eingesetzten Kräfte konnte ein 24 - jähriger Eltviller kurze Zeit später festgenommen werden. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, für die er jedoch nicht die erforderliche Erlaubnis vorlegen konnte. Bei der Durchsuchung des stark alkoholisierten 24 - jährigen wurde noch eine geringe Menge an Drogen aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

+++ Verkehrsunfallflucht +++

Eltville, Waldbachstraße, Freitag, 15.04.2022, 14:15 Uhr

Ein 88-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Eltville-Hattenheim streifte mit seinem Fahrzeug einen in der Waldbachstraße geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das geparkte Fahrzeug des 38-jährigen Hattenheimers wurde dabei am linken Außenspiegel beschädigt. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Unfall bei der Polizeistation Eltville gemeldet. Dieser konnte sowohl das Kennzeichen benennen, als auch den flüchtigen Fahrer beschreiben. Der 88-jährige Unfallverursacher konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Frische Unfallspuren an seinem Fahrzeug bestätigten die Aussage des Zeugen. Eine Anzeige bezüglich der Verkehrsunfallflucht wurde erstattet.

gefertigt Blau, PHK und KvD

