POL-MR: Brems- und Ausweichmanöver wegen Schlägerei-Polizei sucht betroffenen Fahrer + Fahren unter ... + Radmuttern gelöst + Zeugensuche nach Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Brems- und Ausweichmanöver wegen Schlägerei - Polizei sucht betroffenen Fahrer

Im Zusammenhang mit Ermittlungen nach einer Schlägerei, die sich am Donnerstag, 13. Januar, gegen 17.15 Uhr auf der Universitätsstraße zwischen der Marburg Mall und dem Savignyhaus ereignete sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere sucht die Polizei einen Autofahrer als Zeugen. Nach bisherigem Wissen geriet einer der Beteiligten der Auseinandersetzung auf die Fahrbahn, sodass der gesuchte Fahrer bremsen und ausweichen musste. Die Schlägerei zuvor entwickelte sich offenbar nach einem provozierten Anrempeln. Beteiligt waren insgesamt sechs Personen. Die beiden der Polizei bekannten Beteiligten erlitten eher leichtere Verletzungen. Von den anderen vieren liegt nur für zwei eine vage Beschreibung vor. Markant dabei war eine auffällige gelbe Daunenjacke, die ein etwa 1,80 Meter großer und schlanker vermutlich noch Jugendlicher mit kurzen schwarzen Haaren und Akne-Narben im Gesicht trug. Ein weiterer mit kurzen blonden Haaren war etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Der gesuchte Autofahrer sowie etwaige andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Substanzen

Am Freitag und Samstag, 21/22 Januar zog die Polizei erneut fünf Fahrer*innen wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel aus dem Verkehr. In drei Fällen bestätigte ein Drogentest den bei den Kontrollen aufgekommenen Verdacht, in zwei Fällen lehnten die Betroffenen den Test ab, sodass sich vor Ort der entstandene Verdacht nicht ausräumen ließ. Die Polizei veranlasste in allen Fällen die notwendige Blutprobe, wobei der zuständige Richter die Blutproben in den Fällen der abgelehnten Drogentests anordnete. Betroffen waren am Freitag in Stadtallendorf, um 20 Uhr, in der Niederkleiner Straße ein 44 Jahre alter und um 20.30 Uhr in der Marburger Straße ein 21 Jahre alter Autofahrer. Am Samstag beendete die Polizei um 11.05 Uhr in Marburg in der Straße Im Lichtenholz eine Fahrt mit einem Motorroller durch einen 25 Jahre alten Mann, um 13.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Schönstadt und Bracht eine Autofahrt durch eine 27 Jahre alte Frau und um 17 Uhr in Marburg im Pilgrimstein die Autofahrt eines 36 Jahre alten Mannes.

Cappel - Radmuttern gelöst

Als er bei der Fahrt ungewöhnliche Geräusche und auch ein ungewöhnliches Verhalten feststellte, hielt der 48 Jahre alte Fahrer seinen VW Bus an. Er stellte fest, dass bereits eine der Radmuttern des linken Vorderrads fehlte und alle fünf anderen gelöst und kurz davor waren, ebenfalls abzufallen. Die Muttern des linken Vorderrades waren offenbar mutwillig gelöst und nur dank der Reaktion des Fahrers blieb ein größerer Schaden aus. Die Polizei ermittelt wie immer in solchen Fällen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer hat zur Tatzeit zwischen 19 Uhr am Freitag und 17 Uhr am Samstag, 15. Januar verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen an dem weißen VW Bus gesehen? Der Bus parkte zur Tatzeit auf einem Parkplatz im Sperberweg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Spiegelschaden am roten Fiesta

Vermutlich durch ein Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand entstand am elektrisch bedienbaren rechten Außenspiegel eines roten Ford Fiesta ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Ford parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 19. Januar, zwischen 17 und 19.15 Uhr in Höhe des Anwesens Barfüßerstraße 10. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Unfallflucht auf dem Parkplatz der Mühltorpassage

Auf dem Parkplatz der Mühltorpassage in der Mühlgasse kam es von Samstag auf Sonntag, 23. Januar, zwischen 21 und 10 Uhr zu einer Unfallflucht. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstand an einem schwarzen 3er BMW mit Kasseler Kennzeichen hinten an der Stoßstange ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Friedensdorf - Metallteil reißt Ölwanne auf - Polizei sucht Zeugen

Beim Fahrern durch den Kreisverkehr in Friedensdorf blieb ein Metallteil auf der Straße liegen. Dabei handelt es sich offenbar um einen höhenverstellbaren Fuß eines Metallcontainers. Ein 40 Jahre alter Mann konnte das Hindernis aufgrund der Dämmerung und vorherrschenden Nässe nicht rechtzeitig erkennen und fuhr am Freitag, 21. Januar, um kurz nach 17 Uhr darüber. Dabei riss er sich die Ölwanne seines Audi Kombi auf. An dem Kombi entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Feuerwehr sicherte die auslaufenden Betriebsstoffe rechtzeitig ab und verhinderte damit schlimmere Umweltschäden. Vermutlich lag das Metallteil noch nicht lange auf der Straße. Wer also ist kurz vor der Unfallzeit durch den Kreisverkehr gefahren und könnte das Metallteil dabei verloren haben. Möglicherweise stammt es von einem Containerfahrzeug oder auch von einem Schrottlerfahrzeug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Niederweimar - Schaden am silbernen Touran - Weißen Lack gesichert

Nach einem Verkehrsunfall sicherte die Polizei mutmaßlich weißen Fremdlack und sucht demzufolge ein fisch unfallbeschädigtes helles, wohl weißes Auto. Dieses Auto kollidierte am Donnerstag, 20. Januar zwischen 15 und 16.30 Uhr mit einem silbernen VW Touran und verursachte an diesem hinten links einen Schaden in sicherlich vierstelliger Höhe. Der Verursacher flüchtete anschließend. Leider steht der Unfallort nicht sicher fest. Der Touran stand in der Rosenstraße, auf den Parkplätzen des Edeka und Edeka-Getränkemarktes und kurz am Fahrbahnrand in Höhe von dem Anwesen Alte Schulstraße 2. Wahrscheinlichster Unfallort dürfte jedoch die Alte Schulstraße sein. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

