POL-MR: Gartenhütte abgebrannt + Trickdieb bestiehlt 86-Jährige + Auseinandersetzungen - Kripo Marburg sucht Zeugen

Marburg - Gartenhütte abgebrannt

Die große Gartenhütte auf dem Vitos-Gelände in der Cappeler Straße ist Samstagabend abgebrannt. Der Schaden liegt schätzungsweise zwischen 4 und 5000 Euro. Nach den ersten Untersuchungen ermittelt die Kripo Marburg wegen Brandstiftung. Wer hat zur Brandzeit am Samstag, 22. Januar, gegen 22.45 Uhr, bzw. kurz davor oder danach verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat nahe der Hütte Personen bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Trickdieb bestiehlt 86-Jährige

Am Freitag, 21. Januar, um kurz nach 13 Uhr, erbeutete ein Trickdieb mit der Masche Ablenkung einen massiven goldenen Armreif. Das Schmuckstück hat einen reinen Sachwert in vierstelliger Höhe. Der Täter flüchtete vom Tatort vor dem Anwesen Bahnhofstraße 3 Richtung Elisabethstraße Wehrdaer Weg. Der Mann hatte sein 86 Jahre altes Opfer in ein Gespräch verwickelt und dabei ständig immer wieder angefasst. Kaum war der Mann weg, bemerkte die Dame den Verlust ihres Armreifs. Sie beschrieb den Täter als einen schlanken, ca. 30 Jahre alten und zwischen 1,70 und 1,75 Meter großen Mann offenbar ausländischer Herkunft. Er hatte schwarze, kurze Haare und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, einen schwarzen Mantel, einen grauen Schal, eine schwarze Hose und eine schwarze Umhängetasche. Insgesamt wirkte der Mann gepflegt. ER sprach in einer dem Opfer unbekannten Sprache. Wer war am Freitag zwischen 13 und 13.15 Uhr in der Bahnhofstraße,Ecke Elisabethstraße/Wehrdaer Weg? Wer hat die beschriebene Situation mitbekommen und kann die Täterbeschreibung ergänzen? Wer kann bereits auf Grund der vorliegenden Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Auseinandersetzungen - Kripo Marburg sucht Zeugen

Am frühen Samstagmorgen (22. Januar) zwischen 07 und 07.45 Uhr gab es zunächst am Rudolphsplatz Ecke Pilgrimstein und wenige Minuten später in der Elisabethstraße zwei Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen. Zum einen handelt es sich um zwei 19-Jährige, zum anderen um letztlich drei noch unbekannte Beteiligte. Ein 19-Jähriger blieb unverletzt, der andere erlitt lediglich leichtere Verletzungen. Der genaue Geschehensablauf, die jeweiligen Tatbeteiligungen und ein Motiv stehen derzeit nicht fest. Die 3er-Truppe flüchte nach dem zweiten Aufeinandertreffen in der Elisabethstraße zu dritt auf einem Motorroller. Bei der Auseinandersetzung auf der Elisabethstraße nahe der Kirche, soll eine Beteiligter einen anderen auf die Motorhaube eines Autos bugsiert haben. Außerdem soll im Verlauf des gesamten Geschehens ein Mitarbeiter der Müllentsorgung angesprochen und um Hilfe gebeten worden sein. Sowohl dieser Mitarbeiter als auch der Autofahrer wären für die Kripo wichtige Zeugen. Sie werden daher dringend gebeten sich zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei etwaige weitere Zeugen der Auseinandersetzungen gegen 07 Uhr am Rudolphsplatz Ecke Pilgrimstein und gegen 07.40 Uhr in der Elisabethstraße. Von den gesuchten drei Beteiligten liegt eine nur vage Beschreibung vor. Der Fahrer war recht klein und trug einen Rollerhelm. In der Mitte saß ein schmaler. blonder, ca. 25 bis 30 Jahre alter Mann mit blauem Hemd und hinten ein ca. 1,94 Meter großer, ebenfalls schmaler, ca. 20 bis 25 Jahre alter Mann mit kurzen Haaren. Wem ist der Roller mit der 3er Besatzung aufgefallen? Wer kann den Roller und die Nutzer näher beschreiben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

