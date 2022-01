Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streit eskaliert in S-Bahn

Stuttgart (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (09.01.2022) geriet ein 19-Jähriger mit zwei 19 und 21 Jahre alten Männern im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs in Streit. Gegen 05:30 Uhr am Sonntagmorgen (09.01.2022) gerieten offenbar mehrere Personen am Stuttgarter Hauptbahnhof in Streit, als sie auf die S-Bahn warteten. Der Streit weitete sich wohl aus und so kam es in der S1 in Richtung Stadtmitte zu einer handfesten Auseinandersetzung in dessen Verlauf der 19-jährige syrische Staatsangehörige die beiden jungen Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Nach Ankunft der S-Bahn am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte konnten alle Tatbeteiligten sowie mehrere Zeugen durch Streifen der Landes- und Bundespolizei festgestellt werden. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist Gegenstand der Ermittlungen. Der junge Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell