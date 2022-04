PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Verkehrsteilnehmer berauscht unterwegs +++ Schwarzes Zweirad flüchtet nach Unfall +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Verkehrsteilnehmer berauscht unterwegs, Taunusstein-Beidenstadt / Bundesstraße 417, Mittwoch, 13.04.2022, 23:00 Uhr / Donnerstag, 14.04.2022, 01:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag zogen Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach gleich zwei Personen aus dem Verkehr, welche im Verdacht stehen, unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Zunächst fiel den Beamten gegen 23:00 Uhr ein Dacia Sandero auf der Aarstraße bei Taunusstein-Bleidenstadt auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Ein anschließender Test erhärtete den Verdacht. Daraufhin musste der Mann die Polizeistreife mit zur Dienststelle begleiten, wo bei ihm eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde.

Kurze Zeit später der nächste Verstoß, diesmal eine Fahrerin eines Mini Coopers. Die 24-Jährige wurde von den Polizisten auf der B 417 einer Kontrolle unterzogen. Hier konnte sie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und stand allem Anschein nach ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nachdem ein Test positiv ausfiel musste auch sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. In beiden Fällen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

2. Schwarzes Zweirad flüchtet nach Unfall, B 417 zwischen Hünstetten-Görsroth und Hünstetten-Wallbach Mittwoch, 13.04.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag flüchtete der Fahrer eines motorisierten Zweirades nach einem Unfall auf der B 417 zwischen Görsroth und Wallbach. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem BMW X2 die Bundesstraße in Richtung Wallbach. Hier habe er auf einen linksseitigen Parkplatz abbiegen wollen. Als der Mann zum Abbiegen ansetzte, habe zeitgleich ein hinter ihm fahrender Kraftradfahrer zum Überholen auf der Bundesstraße angesetzt und sei offenbar vom Abbiegevorgang des BMW überrascht worden. Das Zweirad samt Fahrer sei zu Fall gekommen und gegen das Heck des Pkw gestoßen. Als sich der 35-jährige bei dem verunfallten Zweiradfahrer nach dessen Gesundheitszustand erkundigt habe, sei dieser aufgestanden und mit seinem Gefährt in Richtung Wallbach geflüchtet. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Es soll sich um ein schwarzes Kraftrad mit Rüdesheimer Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer sei etwa 30-40 Jahre alt gewesen. Er sei leicht untersetzt gewesen und habe braungraue Haare gehabt. Er habe blaue Jeans und eine dunkle Motorradjacke getragen.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zum Unfall unter der (06126) 9394-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

