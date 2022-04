PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrechertrio wird gestört +++ In Bürogebäude eingebrochen +++ Umgeworfenes Baustellenschild beschädigt Pkw +++ Motorradfahrer bei Unfällen verletzt +++ Unfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrechertrio wird gestört, Idstein, Stolzwiese, Donnerstag, 14.04.2022, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein Einbrechertrio in Idstein von einer Anwohnerin entdeckt und vertrieben. Zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr suchten ein Mann und zwei Frauen das Mehrfamilienhaus in der "Stolzwiese" auf und gelangten in einem unbemerkten Moment ins Treppenhaus. Von dort aus suchten die drei zielgerichtet eine Wohnung auf und verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dieser. Als sie bereits damit begonnen hatten, die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen, wurden sie von einer Nachbarin entdeckt und in die Flucht geschlagen.

Es soll sich um zwei Frauen und einen Mann gehandelt haben. Alle drei Personen seien ca. 20-30 Jahre alt und hätten ein "südosteuropäisches" Erscheinungsbild gehabt. Die beiden etwa 160-165 cm großen, schwarzhaarigen Frauen, hätten jeweils helle Bekleidung und auffälligen Goldschmuck getragen. Der dunkelhaarige Mann habe ebenfalls ein "südosteuropäisches" Erscheinungsbild gehabt und sei etwas großer als die Frauen gewesen.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/70780

2. In Bürogebäude eingebrochen, Walluf, Am Klingenweg, Sonntag, 17.04.2022, 04:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag sind Einbrecher in eine Firma in Walluf eingestiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich der oder die Täter zur Rückseite des Gebäudes in der Straße "Am Klingenweg" und stiegen dort unbemerkt über ein Fenster ein. Im Gebäude angekommen wurden Bürotüren, teils gewaltsam, geöffnet und letztlich ein Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Im Anschluss an den Einbruch gelang den Unbekannten die Flucht.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Umgeworfenes Baustellenschild beschädigt Pkw, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Zangerstraße, Freitag, 15.04.2022, 01:30 Uhr

(fh)Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Freitag ein Baustellenschild in der Zangerstraße in Hallgarten umgestoßen und dabei ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die beiden etwa 15-16 Jahre alten und dunkelgekleideten Jungen wurden dabei beobachtet, wie sie das besagte Schild in Richtung eines weißen Renault Megane stießen und im Anschluss die Flucht ergriffen. Das umgekippte Schild hinterließ einen etwa 500 Euro teuren Schaden an der Motorhaube des Renault. Einer der Jugendlichen sei blond gewesen und habe eine Taschenlampe mit sich geführt.

Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Motorradfahrer bei Unfällen verletzt, Rheingau-Taunus-Kreis, L 3450 / L 3033 Montag, 18.04.2022, 12:45 Uhr / 16:15 Uhr

(fh)Am "Ostermontag" kam es auf zwei Landesstraßen im Rheingau-Taunus-Kreis zu schweren Motorradunfällen. In einem Fall sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Frankfurter auf seiner Honda Money die Landesstraße 3450 von Oberems nach Wüstems. Im Bereich einer Linkskurve sei der Fahrer Zeugenaussagen zufolge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Der 44-Jährige verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Frankfurt geflogen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Am Nachmittag desselben Tages kam es auf der Landesstraße 3033, der Wispertalstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer ebenfalls schwer verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine unbekannte Person in einem Fahrzeug für den Unfall verantwortlich gewesen sein. Gegen 16:15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus Nierstein mit seiner Kawasaki die L 3033 von der "Kammerburg" nach Lorch entlang. In einer Linkskurve sei dem Motorradfahrer eigenen Angaben zufolge ein unbekanntes Fahrzeug auf der Fahrbahnmitte entgegengekommen. Im Rahmen eines Ausweichmanövers sei er daraufhin zu Fall und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird mit rund 2.500 Euro beziffert. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu dem anderen Fahrtzeug gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflucht vor Drogerie, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Donnerstag, 14.04.2022, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Bereits vergangenen Donnerstag ereignete sich auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Kleiststraße in Taunusstein-Hahn eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr parkte dort ein grauer Hyundai i10 und wurde dabei von einem unbekannten Fahrzeug an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Die unfallverursachende Person kam ihren Pflichten nicht nach und fuhr davon.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

6. Nach Zusammenstoß geflüchtet, Hohenstein-Steckenroth, Parkstraße, Mittwoch, 13.04.2022, 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Parkstraße in Steckenroth im Rahmen eines Parkmanövers gegen einen geparkten silbernen Mercedes SL 320 und beschädigte diesen am Kotflügel der Fahrerseite. Ohne dem entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro beachten zu schenken, ergriff die unbekannte Person die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell