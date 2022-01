Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer verletzt sich und kommt nach Krankenhausbehandlung ins Gewahrsam

Hagen-Emst (ots)

Ein 33-Jähriger randalierte am Montag (24.01.2022) fortlaufend in einem Mehrfamilienhaus in der Elmenhorststraße - er ließ sich auch durch Polizeibeamte nicht beruhigen und musste später in Gewahrsam genommen werden. Der Hagener war gegen 23 Uhr augenscheinlich stark alkoholisiert im Hausflur unterwegs. Anwohner gaben an, dass er irgendwann gestürzt sei und sich dabei leicht verletzte, sie riefen die Polizei. Während die Beamten mit dem Mann auf den Rettungsdienst warteten, versuchte er durchgehend gegen verschiedene Wohnungstüren zu treten und spuckte immer wieder auf den Boden sowie auf seine eigene Kleidung. Trotz mehrfacher Aufforderung dies zu unterlassen, setze er sein Verhalten fort. Nachdem er im Krankenhaus behandelt wurde, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. (arn)

