Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb mit über zwei Promille festgenommen - Haftbefehl

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 24.01.2022, rückte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18 Uhr in die Elberfelder Straße aus. Dort hatte kurz zuvor ein Sicherheitsmitarbeiter eines Supermarktes einen Ladendieb ertappt. Der 28-Jährige steckte sich 14 Dosen Bier und eine Flasche Wein in eine Sporttasche und in seine Jacke. Nachdem er den Kassenbereich überwunden hatte, hielt ihn der Detektiv auf und brachte den Dieb in sein Büro. Als die Polizisten wenig später seine Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die geforderte Geld- für die Ersatzfreiheitsstrafe konnte er nicht aufbringen. Deswegen nahmen die Beamten den mit über zwei Promille stark Betrunkenen fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Die Ware verblieb in der Supermarktfiliale. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell