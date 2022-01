Polizei Hagen

POL-HA: Luftfilter und Laptop aus Firma gestohlen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag, 24.01.2022, rief ein Mitarbeiter einer Firma in der Sedanstraße die Polizei. Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, in die Büroräume ein. Dazu nutzten sie vermutlich einen Nebeneingang. Wie genau sie es schafften, die Tür zu öffnen, ist noch unklar. Gestohlen wurden drei Luftfilter der Marke Dyson und ein Laptop mit einem Gesamtwert von über 2.000 Euro. Auch Schubladen wurden gewaltsam geöffnet, wodurch Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen jetzt aufgenommen. (hir)

