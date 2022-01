Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 72-jährige Belmerin verletzte sich bei Unfall auf K16 schwer

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12.35 Uhr, befuhr eine 72-Jährige mit ihrem VW Polo die K16 ("Vehrter Landstraße") in Richtung Belm. In Höhe der Hausnummer 256 geriet die Osnabrückerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammen. Bei der Kollision verletzte sich die Polofahrern leicht, die ebenfalls 72-jährige Fahrerin des Fords verletzt sich hingegen schwer. Beide Unfallbeteiligten wurden von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

