Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hausfassade beschädigt - Verursacher gesucht

Bad Bergzabern (ots)

An der Straßenecke Kettengasse/Königstraße streifte zwischen 20.12.21 und 22.12.21, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Hausfassade und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro an. Der Schaden dürfte durch einen Lkw beim Abbiegen verursacht worden sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Lkw machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

