POL-PDLD: Hagenbach - Einbruch in Firma

Hagenbach; Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf den 21.12.2021 gewaltsam Zugang zu den Firmenräumlichkeiten in der Auestraße. Hier wurden in mehrere Büroräumlichkeiten Möbel durchwühlt und ein geringer Geldbetrag entwendet.

