Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Aufbrüche - Geschädigte gesucht

Bild-Infos

Download

Offenbach an der Queich (ots)

Nach mehreren Pkw-Aufbrüchen und Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen in der Nacht vom 06. auf den 07. Dezember in Offenbach an der Queich, konnte ein 35-jähriger Tatverdächtiger aus dem Kreis Germersheim ermittelt werden. Im Zuge der Ermittlungen konnte bei diesem Diebesgut sichergestellt und entsprechenden Taten aus besagter Nacht zugeordnet werden.

Ein sichergestellter Bluetoothkopfhörer der Marke Kamtron sowie ein Becher, gefüllt mit Kleingeld (1-, 2- und 5ct-Münzen), konnte bislang jedoch noch keiner Straftat zugeordnet werden. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell