Polizei Hagen

POL-HA: Spritzwasserdüsen aus Toyota ausgebaut

Hagen-Eilpe (ots)

Ein sonderbarer Fall eines Diebstahls ereignete sich zwischen Freitag, 11:30 Uhr, und Montag, 24.01.2022, 11:30 Uhr, in der Selbecker Straße. Einem 61-jährigen Hagener fiel dort beim Einsteigen in seinen Toyota Avensis auf, dass die Abblendlichter seltsam leuchteten. Als er zur Fahrzeugfront ging, um nach der Ursache zu schauen, stutzte er. Die Wischwasserdrüsen für die Scheinwerfergläser waren an beiden Seiten abmontiert und gestohlen worden. Wie genau die Täter vorgingen, sowie gleichgelagerte Fälle, sind noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

