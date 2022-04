POL-WOB: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Ehmen, An der Reuterweide 22.04.22, 19.00-23.00 Uhr Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ehmen erbeuteten am späten Freitagabend unbekannte Täter mehrere Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge wurde die Haustür des Wohnhauses in der Straße An der Reuterweide mit brachialer Gewalt geöffnet. Danach durchsuchten die Unbekannten ...

