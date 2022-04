Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Ehmen, An der Reuterweide

22.04.22, 19.00-23.00 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ehmen erbeuteten am späten Freitagabend unbekannte Täter mehrere Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge wurde die Haustür des Wohnhauses in der Straße An der Reuterweide mit brachialer Gewalt geöffnet. Danach durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume offenbar gezielt nach Wertsachen. Die Bewohner hatten ihr Haus um 19 Uhr verlassen und waren erst gegen 23 Uhr zurückgekehrt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen bitte mit der Polizei Fallersleben unter der Rufnummer 05362-947410 in Verbindung.

