POL-DN: Wäschetrockner setzt Reihenhaus in Brand

Niederzier (ots)

Am Samstag brannte es in einem Reihenhaus auf der Niederzierer Straße in Oberzier. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Haus ist jedoch nach dem Feuer unbewohnbar. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Bewohner des Hauses gaben gegenüber der Polizei an, gegen 13:00 Uhr Brandgeruch aus dem Keller wahrgenommen zu haben. Der 85-jährige Bewohner ging ins Untergeschoss und sah, dass der Wäschetrockner stark qualmte. Er zog den Stromstecker und wollte den Keller wieder verlassen, als der Trockner, seiner Aussage nach, Feuer fing. Der Senior und seine Frau verließen das Gebäude zügig, trotzdem musste der Mann später mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Zeuge, der mit seinem Auto auf der Straße vorbeifuhr, hatte zwischenzeitlich bereits die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten aber nicht verhindern, dass das Haus durch Flammen unbewohnbar wurde. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 250000 Euro. Brandermittler der Polizei beschlagnahmten den Brandort und leiteten Untersuchungen bezüglich der genauen Brandursache ein.

