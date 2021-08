Polizei Düren

POL-DN: Motorradunfälle auf der Panoramastraße

Hürtgenwald (ots)

Am gestrigen Sonntag stürzte nachmittags eine 50-Jährige mit ihrem Motorrad und wurde leicht verletzt. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer wurde abends schwer verletzt.

Gegen 15:30 Uhr führte eine Motorradfahrerin aus Heinsberg eine Kolonne an, die die L218 aus Richtung Schmidt in Richtung Vossenack befuhr. In einer scharfen Linkskurve befand sie sich in Schräglage, als sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Motorrad geriet ins Schleudern und fiel auf die rechte Seite. Ein Rettungswagen brachte die 50-Jährige zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Ein 23-jähriger Mann aus Hürtgenwald war gegen 20:45 Uhr mit seinem Motorrad aus Richtung Schmidt kommend in Richtung Vossenack auf der Panoramastraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve zu Fall und rutschte samt Motorrad in den Gegenverkehr. Hier kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 24-Jährigen aus Hürtgenwald. Dieser gab an, dass er den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht habe verhindern können. Er leistet erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Der Rettungswagen brachte den schwer verletzten Motorradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Das Auto wurde im Wert von etwa 5000 Euro beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bereits am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Strecke ein Alleinunfall mit einem Motorrad, bei dem ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4994167).

Auf der L218 kommt es, gerade zwischen den Ortschaften Vossenack und Schmidt immer wieder zu Alleinunfällen von Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen, die ihr Können auf der kurvenreichen und anspruchsvollen Strecke falsch einschätzen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, auf dieser Strecke besonders rücksichtsvoll und vorsichtig zu fahren.

