POL-PDNR: Motorradunfall zwischen Stockhausen und Asbach, Zeugenaufruf

Neuwied (ots) - Am Ostermontag, 02:20 Uhr, konnte im Rahmen der Streife festgestellt werden, wie der Fahrer eines E-Scooters den Gehweg in der Heddesdorfer Straße in Fahrtrichtung Andernacher Straße befuhr. Im Zuge der anschließenden Verkehrskontrolle gab der Fahrer an Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer des E-Scooter daraufhin ...

