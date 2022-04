Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf B256 mit ausgelaufenen Betriebsstoffen

Neuwied (ots)

Am Dienstag, den 19.04.2022, kam es auf der B256 in Fahrtrichtung Weißenthurm Abfahrt Hafenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Alleinbeteiligten LKW. Dieser geriet aus noch ungeklärter Ursache gegen die am rechten Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Bei der Kollision wurde der Tank des LKW aufgerissen, wodurch circa 300 Liter Diesel auf die Fahrbahn ausliefen. Die Feuerwehr Neuwied und die Straßenmeisterei sind derzeit noch mit Reinigungsarbeiten und Absperrmaßnahmen beschäftigt. Genaue Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Eine Fahrbahn in Fahrtrichtung Weißenthurm musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell