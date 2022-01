Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lieferfahrzeug beschädigt Poller

Uslar (ots)

Uslar, Martinstraße, Ecke Stiftstraße, Samstag, 23.01.2022, 16:50 Uhr

Uslar (Reu) - Lieferfahrzeug beschädigt Poller

Am frühen Samstagabend befuhr ein 33-Jähriger aus Northeim mit einem Kleintransporter eines Paketdienstes die Stiftstraße in Richtung Hainebuche. An der dortigen Kreuzung bog er nach rechts in die Martinstraße ab und beschädigte hierbei einen Poller, der sich auf einer Fahrbahnverengung befand.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR.

Gegen den Unfallverursacher wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell