POL-NOM: Frau beim Einkaufen bestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 22.01.2022, 17:45 - 18:10 Uhr

Am Samstagabend, den 22.01.22, befand sich eine 78jährige Frau, gegen 18:00 Uhr, zum Einkaufen in einem Einkaufsmarkt in der Walter-Poser-Straße. An der Kasse bemerkte die aus Iber stammende Dame, dass ihr ein bislang noch unbekannter Täter, während des Einkaufes, aus ihrem Portemonnaie, 200,- Euro entwendet hatte. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

