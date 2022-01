Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 22.01.2022, 18:45 Uhr

Am frühen Samstagabend, den 22.01.2022, wurde ein 25jähriger Mann aus Hullersen, in einem Warenhaus am Altendorfer Tor, von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er drei Jogginghosen und drei Dosen Alkoholika im Gesamtwert von ca. 65,- Euro aus den Auslagen entnahm und sich anschließend, ohne die Waren zu bezahlen, in Richtung Innenstadt entfernte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den jungen Mann noch auf seiner Flucht antreffen und ihm die entwendeten Sachen wieder abnehmen. Gegen den bereits polizeilich bekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell