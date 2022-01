Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbelehrbar zum wiederholten Mal unter Drogeneinfluss einen Pkw geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 22.01.2022, 10:15 Uhr

Am Samstag, den 22.01.2022, gegen 10:15 Uhr, wurde eine Polizeistreife, im Stadtgebiet, auf einen Pkw aufmerksam, dessen 27jähriger Fahrer in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten war. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten, bei dem aus Salzderhelden stammenden Mann, erneut körperliche Auffälligkeiten fest, die auf weiteren Drogenkonsum schließen lassen. Ein Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der junge Fahrer stand erneut unter dem Einfluss von Cannabis. Im Anschluss wurde gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen jeglicher Art untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell