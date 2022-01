Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 2 Tresore aus Kiesteich geborgen

Northeim (ots)

Northeim (Se)

Samstag, den 22.01.2022, zwischen 10.00 und 15.00 Uhr 37154 Northeim -OT Edesheim- Kiesteich an der Bundesstraße 3

Durch einen Verantwortlichen des Kiesteiches in Edesheim wurde die Polizei darüber informiert, dass im Wasser ein größerer Gegenstand, vermutlich ein Metallschrank liegen soll. Zur Bergung des in ca 3 m Wassertiefe liegenden Schranks, wurde die FFW Northeim um Amtshilfe gebeten. Durch Angehörige der FFW Northeim, u.a. Taucher, konnte der Schrank geborgen werden. Es handelte sich um einen Tresor mit diversem Inhalt (Diebesgut), der aus einem Einbruch in Bad Salzdetfurth stammte. Bei der Bergung durch die Taucher wurde obendrein ein zweiter bisher nicht zuzuordnender Würfeltresor aufgefunden. Die Ermittlungen hinsichtlich Herkunft und Täter laufen. Im Einsatz war die FFW Northeim mit 10 Angehörigen und zwei Funkstreifenbesatzungen der Polizei aus Northeim.

