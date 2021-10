Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Einfamilienhaus am helllichten Tag

Overath (ots)

Am gestrigen Sonntag (17.10.) ereignete sich ein Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Krombacher Feld im Stadtteil Vilkerath.

Die erwachsene Tochter der Familie verließ das Elternhaus gegen 13:45 Uhr, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass alle Fenster und Türen geschlossen waren. Als sie gegen 15:55 Uhr wieder am Haus ankam, waren die bislang unbekannten Täter bereits verschwunden.

Durch die Polizei konnten diverse Hebelmarken an einem bodentiefen Fenster auf der Rückseite des Hauses festgestellt werden. Zudem wurden diverse Räumlichkeiten des Hauses durchwühlt, wodurch die Täter Schmuck und Bargeld mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich erbeuten konnten.

Zur weiteren Untersuchung wurde eine Spurensicherung veranlasst. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. (ch)

