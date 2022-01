Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Northeim (Se)

Freitag, den 21.1.2022, 14.40 Uhr

37154 Northeim, Bundesstraße 248 / Seesener Landstraße

Eine 29-jährige Northeimerin befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße 248 aus Richtung Langenholtensen kommend nach Northeim. An der Kreuzung zur Seesener Landstraße wollte sie nach rechts abbiegen und musste verkehrsbedingt am Grünpfeil halten. Aus Unachtsamkeit übersah ein hinter der Northeimerin fahrender 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Northeim den haltenden Pkw und fuhr auf. Ein im Pkw der 29-Jährigen befindlicher Säugling wurde zur Untersuchung nach Göttingen in ein Krankenhaus verbracht. Der Säugling wie auch die beiden Fahrzugführer/in blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von ca 3000.-EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell