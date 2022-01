Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechseltrick im Einkaufsmarkt

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) Am Donnerstagabend kam es zeitgleich in zwei Einkaufsmärkten der gleichen Kette, sowohl in Dassel als auch in Markoldendorf, zu einem Wechseltrick durch bislang noch unbekannte Täter an der Kasse. Hierbei erbeuteten die Täter in Dassel 400,- Euro und in Markoldendorf 250,-Euro. Die Polizei in Einbeck geht von einer organisierten Tat aus und hat diesbezüglich Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

