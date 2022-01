Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B 64 Höhe Wrescherode, Donnerstag, 20.01.22, 18.12 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 20.01.22, gegen 18.12 Uhr befuhr eine 29-jährige Seesenerin mit ihrem Pkw Citroen die B64 aus Rtg. Kreiensen kommend in Richtung Seesen. Auf Höhe der Ortschaft Wrescherode geriet die Seesenerin vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn nach einem Überholmanöver ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihren Pkw und prallte in die rechtsseitige Schutzplanke. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 3000,- EUR

