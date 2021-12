Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Versuchter Einbruch in Friseursalon

Lathen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit von 03:30 Uhr bis 05:00 Uhr kam es in einem Friseursalon an der Marktstraße zu einem Einbruchsversuch. Bislang unbekannte Täter beabsichtigten mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstür einzuschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Nachdem dieses Vorhaben misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch den Versuch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter Rufnummer (05932) 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell