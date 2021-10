Polizei Salzgitter

POL-SZ: Ast stürzt auf geparkten PKW in Wolfenbüttel

Peine (ots)

Am 21.10. wird der Polizei in Wolfenbüttel gegen 13:00 Uhr gemeldet, dass in der Ravensberger Straße ein Baum auf ein geparktes Auto zu stürzen drohe. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass durch den Sturm ein großer Ast aus einer Baumkrone herausgebrochen war. Dieser Ast ist dann tatsächlich auf einen geparkten VW gestürzt. Da auch weitere Äste herabzufallen drohten wurde die Feuerwehr Wolfenbüttel zur Sicherung des Baumes hinzugezogen. Die Halterin des Wagens konnte über den Schaden informiert werden.

