Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 20.10.2021:

Peine (ots)

Peine:

Brennende Mülltonne in der Woltorfer Straße

Gegen 16:30 Uhr am 19.10. hat ein 39-jähriger Peiner auf Höhe der Hausnummer 77 Qualm aus einem Papiercontainer festgestellt. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr und auch die Polizei. Anschließend schob er den qualmenden Container auf einen Hof, um ein Übergreifen auf weitere Müllcontainer zu verhindern. Er versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Container allerdings dennoch im Vollbrand und konnte nur noch abgelöscht werden. Eine Gefahr des Übergreifens auf andere Gegenstände oder gar Gebäude bestand nicht. Hinweise auf die Brandursache konnten zunächst nicht gefunden werden.

Salzgitter:

Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Am 19.10. gegen 15:45 Uhr verursachte ein 63-jähriger Autofahrer auf der K24 zwischen Calbecht und Beinum einen Verkehrsunfall, bei dem noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Mann kam mit seinem Mercedes aus Richtung Calbecht und fuhr dabei mittig auf der Fahrbahn. Kurz nach dem Ortausgang kollidierte er daher mit dem Ford eines 58-jährigen Salzgitteraners, der ihm entgegen kam. Glücklicherweise konnte der Fahrer noch ausweichen, sodass sich die Fahrzeuge nur an den Spiegeln touchierten. Dennoch wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile der VW eines eines dahinterfahrenden 37-jährigen beschädigt. Auslöser für den Unfall dürfte wohl Unaufmerksamkeit gewesen sein. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt und der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

An gleich zwei Gebäuden in Salzgitter- Lebenstedt mussten Graffitis festgestellt werden. An einem Seniorenheim am Salzgittersee stellte die Leiterin der Einrichtung fest, dass unbekannte ein Zufahrtsschild mit einem Schriftzug in silberner Farbe besprüht haben. Das sog. "Tag" muss im Zeitraum von Sonntag Abend (17.10.) bis Montag (18.10.) Nachmittag aufgebracht worden sein.

An einem Mehrfamilienhaus in der Heckenstraße stellte der Hausmeister ebenfalls Sachbeschädigungen duch Sprühfarbe fest. Dort wurden Gebäudewände und ein Garagentor mit silbernen und grünen "Tags" versehen. Der Tatzeitraum lässt sich zwischen dem 08.10. und dem 18.10. eingrenzen.

