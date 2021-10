Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 19. Oktober 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Montag, 18.10.2021, gegen 12:30 Uhr

Am Montagmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Salzgitter einen 44-jährigen Autofahrer der mit seinem Auto die Ludwig-Erhardt-Straße befahren hatte. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Ein Alkoholtest bestätigte dieses Verdacht, der Test ergab einen Wert von 2,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis war. Verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, das Auto musste er stehen lassen.

Salzgitter Bad: Unfall im Begegnungsverkehr

Montag, 18.10.2021, gegen 20:00 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein 68-jähriger Autofahrer auf der Straße Hinter dem Salze in Höhe der dortigen Tankstelle mit seinem Auto am Montagabend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 53-jährigen Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 53-Jährigen noch gegen einen parkenden PKW geschleudert. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 22000 Euro, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

