Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Personalienfeststellung führt zur Festnahme

Freiburg (ots)

Weil ein 32-Jähriger einen Fernzug ohne Fahrschein benutzte und sich nicht ausweisen konnte wurde eine Streife der Bundespolizei zur Personalienfeststellung angefordert. Die Streife konnte die Personalien feststellen sowie zwei Haftbefehle gegen den Mann. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine Streife der Bundespolizei durch das Zugpersonal für eine Personalienfeststellung an einen Fernzug von Basel nach Freiburg angefordert. Ein 32-Jähriger hatte bei der Fahrkartenkontrolle keinen Fahrschein vorgelegt und konnte sich auch nicht ausweisen. Beim Halt am Hauptbahnhof Freiburg konnte die Streife der Bundespolizei die Überprüfung durchführen. Dabei stellte die Streife fest, dass gegen den 32-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen. Wegen gefährlicher Körperverletzung bestand ein Vollstreckungshaftbefehl über eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Zudem bestand ein Haftbefehl zur Ausweisung/Abschiebung. Der pakistanische Staatsangehörige wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht, wobei er Widerstand leistete und mit Handschellen gefesselt werden musste. Aufgrund des Vollstreckungshaftbefehls wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bezüglich der Ausschreibung zur Ausweisung/Abschiebung wurde die zuständige Ausländerbehörde informiert, um die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen einzuleiten. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell